Trujillo: policía muere tras recibir bala en la cabeza por, presuntamente, mala maniobra de su arma

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Hugo Rosell Ganoza Rodríguez, de 28 años, perdió la vida, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza, luego de, presuntamente, haber manipulado incorrectamente su arma de fuego, junto a otro compañero, al interior del local de Radio Patrulla Centro, en Trujillo.

Todo indicaría que, Ganoza Rodríguez junto a otro compañero habrían estado manipulando un arma de fuego, la cual estaba abastecida y, lamentablemente, un disparo inesperado, impacto el cráneo del suboficial que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital Belén de Trujillo.

Exitosa pudo conversar con los compañeros del agente fallecido, quienes indicaron que ingresó al nosocomio aún con vida, sin embargo, su cuerpo no resistió al impacto de bala.

Hasta el hospital de Trujillo llegaron los partes y familiares de Hugo Ganoza Rodríguez, quienes, al confirmarse su muerte, quedaron sorprendidos por lo ocurrido. Por su parte, su padre, Hugo Ganoza, declaró a Exitosa Trujillo que no habían recibido la información de cómo su hijo perdió la vida dentro del local policial.

"No me informan nada, fui a la base, me han mandado para acá y a mi hijo lo encuentro muerto. Supuestamente él estaba respirando. La Policía está adentro. No me han explicado las circunstancias, vamos a averiguar recién. Él era el segundo de mis tres hijos. Estamos esperando el levantamiento de cuerpo, y luego ver qué hacemos. El disparo fue en la frente y salió de su cabeza. No sabemos con quién más estaba en ese momento", explicó.