Trujillo: Trabajadores del INPE son asesinados por imponer orden dentro del penal de El Milagro

Una situación delicada viven los trabajadores del penal El Milagro en Trujillo luego que iniciaran una huelga la cual paralizó sus labores exigiendo el aumento de sueldo que viene estancado de hace diez años y la adición de un seguro de alto riesgo por los peligros que corren en su centro de labores.

Incluso, Juan Domingo, secretario del Sindicato de Trabajadores del INPE, dio a conocer que hay cuatro agentes de su gremio que han perdido la vida por imponer el orden dentro de este establecimiento penitenciario y el cual fue 'cobrado' por los reos cuando estos se encontraban fuera del penal.

El dirigente conversó con Exitosa para dar a conocer los alcances de su reclamo y de la paralización sus jornadas. Según su versión, el presidente del INPE ya conoce las mejoras que exigen, pero que siguen sin ser tramitadas por razones que aún desconocen.

A eso se le suma que en las próximas horas habrá una reunión entre diversos organismos gubernamentales para llegar a un acuerdo y poder atender los pedidos del personal penitenciario.

"Seguro de trabajo de alto riesgo que hasta la fecha no lo tenemos. Hemos presentado ya los documentos respectivos, pero el presidente del INPE no le da trámite. Cuatro colegas nuestros han fallecido por imponer el orden y la disciplina porque vale decir, un delincuente que se ha acostumbrado a hacer lo que quiere, dentro del penal quiere que no le hagan requisa en sus ambientes, que no le saquemos lo ilícito y al hacer eso cuatro de nuestros colegas han sido acribillados fuera del penal", inició.