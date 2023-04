Tumbes: Policía dispara a llanta de auto que transportaba a profesores

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un efectivo policial disparó contra un vehículo que se dirigía al distrito de Canoas de Punta Sal transportando a un grupo de profesores. Según lo narrado por lo propios pasajeros, el agente PNP llevaba varios metros persiguiendo al automóvil antes de comenzar a disparar.

El hecho se produjo en medio de la carretera cuando el conductor del transporte se rehusaba a parar su vehículo debido a que se negaba a ser intervenido por la autoridad del orden.

Un video difundido por las redes sociales registra los gritos de las personas que iban dentro del auto suplicándole al conductor que se detuviese. Sin embargo, al ver que el conductor continuaba con su negativa, comenzaron a pedir al policía que no les hiciera daño.

"No dispares, por favor no dispares", "Llévalo a la Comisaría", "No dispares, somos profesores", fueron algunas de las frases desesperadas que se les escucha decir a los pasajeros.

¿Por qué no se detuvo el conductor?

De acuerdo a informaciones, el conductor del auto no acató la orden del policía debido a que solo tenía un vencido permiso provisional para poder manejarlo.

"Ese vehículo se encuentra en trámite, y por trámite se entiende que toma un tiempo", se escucha decir a uno de los transportistas de la región.

En esa línea, un corresponsal de Exitosa indicó que la acción de la policía es considerada como un acto de abuso de poder. Asimismo, cuestionaron el papel de la Sutrán denominandola como "abusiva".

Sutran

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías se encarga de promover el cumplimiento de las normas a través del control y supervisión de los agentes internvenientes en el transporte y tránsito terrestre.

De acuerdo a la página oficial del gobierno, la entidad tiene la finalidad de velar por la seguridad y calidad de los servicios a favor de los usuarios.

Asimismismo, busca integrar al país interna y externamente con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones que permiten garantizar el acceso de usuarios y operadores.

Como se sabe, esta entidad esta adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ha sido una de las más importantes en la labor de informar acerca de los puntos de tránsito bloqueados durante las manifestaciones sociales y el periodo de emergencia por lluvias.