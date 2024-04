¡Un mes sin agua! Pobladores tienen que consumir restos de lluvia ante falta de recurso hídrico

La falta de agua potable en la cuenca de Coata ha obligado a los pobladores de la zona a consumir los restos de lluvias que han acumulado en pozos. El escenario enciende las alarmas debido a que estas suelen estar contaminadas con metales preciosos.

Ante esta situación, el dirigente de la zona hizo un llamado a las autoridades correspondientes para evitar que los ciudadanos de Puno continúen consumiendo el líquido elemento en estas condiciones.

"Nosotros hacemos el llamado a las autoridades correspondientes. No podemos permitir que nuestros hermanos sigan tomando agua de pozo porque ya un mes y medio no llega el agua", declaró el dirigente de Cota, Félix Suasaca.

Suasaca señaló que, de no recibir respuesta por parte de las autoridades, los pobladores tomarán la vía para que sus reclamos sean escuchados. "Caso contrario, nosotros vamos a tomar la pista porque esto no es posible", expresó.

Por su parte, el presidente del Frente de Defensas contra la Contaminación de la cuenca Coata, Roger Sucasaca Coari, informó el pasado lunes que se ha reunido con los representantes del Ministerio de Vivienda.

Según mencionó, se ratificó que la responsabilidad de la falta del agua corresponde a la SEDA Juliaca debido a que, desde hace un mes, no ha presentado ningún tipo de informe ante este sector, generando retrasos en la dotación de agua en cisternas.

"Ayer nos hemos reunido en Puno y se ha ratificado que SEDA Juliaca y la Municipalidad Provincial de San Román hacen caso omiso para hacer el contrato de dotación de agua para esta cuenca. Me parece que hay un desinterés por parte de estas autoridades, por ende, haremos una marcha de sacrificio y viajaremos, entre hoy y mañana, a la ciudad de Lima, porque el día jueves tenemos reunión sobre el tema con la ministra de Vivienda, a las 9 de la mañana", agregó.

Coari indicó que los pobladores de Coata ha tenido que beber agua de lluvias para poder sobrevivir. De no obtener respuestas positivas, este jueves 04 de abril cerrarán definitivamente el río Torococha. Además, procederán con un paro indefinido hasta que se solucione la grave situación que atraviesan.

"Un mes hemos esperado con paciencia y sin agua, pero si el día jueves no nos solucionan, próxima semana cierre definitivo del río Torococha. ¡Ojo! Y vamos a hacer paro indefinido hasta que nos solucionen. Y que intervenga otros profesionales de otros países si es posible, ya que en SEDA Juliaca no existen profesionales, son ineptos que no conocen el tema de contaminación", mencionó.