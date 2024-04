Sutep evalúa nueva huelga nacional indefinida tras negativa del gobierno para entablar diálogo

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista a Exitosa, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, aseguró que el viernes 5 y sábado 6 se evaluará la posibilidad de convocar a una nueva huelga nacional indefinida luego de que el Gobierno no cumpliera el convenio colectivo entre los trabajadores y el Ministerio de Educación (Minedu).

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el vocero aludió a un presunto desinterés de la mandataria de la República a atender los problemas del país, ello para solo abocarse al 'caso Rolex' en busca de una explicación que satisfaga al Ministerio Público (MP) y la población peruana.

"La voluntad dialogante del Sutep siempre ha estado puesta (...) Hemos presentado dos documentos y no hay diálogo, nosotros pensamos que quizá la presidenta está muy entretenida por la situación injustificada del 'caso Rolex'. Ratificamos la voluntad del diálogo y más teniendo ad portas una decisión, que debemos tomar el 5 y 6 de abril, de una huelga nacional indefinida, que responde al malestar justificado del magisterio", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, Castro enumeró cada uno de los incumplimientos por parte del Ejecutivo: "75 mil maestros nombrados, quienes se han sujetado a los parámetros impuestos para la demostración de su solvencia, no van a cobrar escolaridad. Maestros que están ubicados en las zonas más dificultosas del Perú, para quienes habíamos acordado y firmado dignificación, no han recibido dicha compensación. Además, el tema de la infraestructura no ha cambiado y el problema de nutrición ni se atiende", señaló.

Finalmente, el representante del magisterio criticó que el Gobierno no atienda a sus requerimientos, pero sí disponga millones de soles al Congreso. "A nosotros nos dicen: 'no hay plata', pero sabemos que si hay voluntad política y decisión política se puede cumplir (el convenio colectivo)", sostuvo.

Gobierno autorizó crédito suplementario para el Congreso

El Gobierno peruano autorizó un crédito suplementario de S/50 millones en beneficio del Congreso de la República. Ello con la finalidad de financiar gastos de personas, servicios y equipamiento.

El decreto supremo N. ° 044-2024-EF que lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la del ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, fue publicado a pocos días de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ante el Pleno del Congreso para pedir el voto de confianza.

