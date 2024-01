Dina Boluarte y sus ministros esperan invitaciones para asistir a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno

25/01/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista a Exitosa, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, reveló que la presidenta Dina Boluarte y los titulares de las carteras ejecutivas esperan las invitaciones para asistir a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, en Puno, pese a que la jefa de Estado fue víctima de una agresión en el interior del país este último sábado.

"La Virgen de la Candelaria no discrimina"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la funcionaria señaló que esta manifestación cultural es de "paz y diálogo", por lo que sería propicio que las autoridades no sean excluidas.

"Esperaremos las invitaciones (...) Yo consideraría que inviten a todos es una fiesta de unión, de paz, de diálogo. La Virgen de la Candelaria no discrimina", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, Urteaga Peña reafirmó que las actividades de la festividad se realizarán normalmente, pese a las declaraciones de Rubén Apaza, líder del Consejo de Autoridades Organizadoras de la Virgen de la Candelaria en 2024, contra la presencia de la mandataria y el premier Alberto Otárola.

"La Virgen de la Candelaria es una fiesta de unión y paz, que algunas personas digan (que no vaya la presidenta) no significan que se cierren las puertas de las festividades", añadió en su intervención.

"No se tomará acciones contra las agresoras"

Finalmente, sostuvo que la mandataria de la República no tomará acciones contra las mujeres que la agredieron en Chiara (Ayacucho). No obstante, señaló que debería hacerse una "reflexión" tras lo ocurrido, ya que la violencia no puede ser justificada.

"La presidente no va a tomar acciones contra las personas que la han agredido. También decir que entendemos el dolor, nos solidarizamos con las personas, pero no justificamos la violencia. Aquí hay que hacer una reflexión", expuso.

Antecedentes

Días atrás, Rubén Apaza pidió a la presidenta Boluarte y el gabinete ministerial liderado por Alberto Otárola no asistir a la festividad a realizarse en la región de Puno. Ello, para "salvaguardar las actividades" de la manifestación cultural.

"En esta fiesta sagrada, no queremos tener presentes a Otárola ni a su representante del Ministerio de Cultura— peor si se trata de Dina Boluarte— por la salvaguarda de la fiesta de la Virgen de la Candelaria", expresó.

De esta manera, la ministra de Cultura señaló que la Fiesta de la Virgen de la Candelaria es una celebración de "paz y diálogo", por lo que sería propicio que la presidenta Boluarte y los miembros del gabinete no sean excluidos.