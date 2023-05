Virú en emergencia: denuncian que autoridades protegerían a delincuentes

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Virú es la segunda ciudad más violenta y con más muertes en la región La Libertad. Ante esta problemática que aqueja a los liberteños, a través de Exitosa, la consejera de esta provincia, Edy Camacho, negó que las autoridades estén en silencio y no estén tomando acción con lo que respecta a la delincuencia.

"No hay ningún silencio, nosotros también estamos preocupados porque aquí hay una ola delincuencial que se vuelve incontrolable. Ya hemos puesto de conocimiento al ministro y nos hemos reunidos con los alcaldes de Virú y Chao, para tocar buscar mayores efectivos para nuestra provincia, pero todavía no tenemos resultados positivos", indicó.

La consejera regional Edy Camacho Barreto, aseguró que las autoridades de su provincia estarían protegiendo a delincuentes y habría vínculos familiares entre ellos.

"Y los delincuentes también los protegen a ellos (las autoridades), porque ellos son los principales cabezas de las bandas, a veces. Son los que organizan las muertes, para que se diga que en ciertas provincias hay caos. También hay exautoridades metidas en el asunto. En mi provincia hemos tenido gobernantes que han convivido con ellos (la delincuencia) y tienen familiares involucrados en el sicariato", reveló.

Asimismo, la consejera cuestionó por qué no se investiga a las personas que gobiernan su provincia. "Si vemos que los principales delincuentes y los que apoyan a la delincuencia son los que nos gobiernan y si eso no se combate, lamentablemente, nunca no vamos a tener políticas claras en seguridad ciudadana", agregó.

La representante de Virú agregó que, hasta la fecha, existen exautoridades vinculadas al sicariato realizando vida política bajo la sombra.

"A veces aparecen en los medios de comunicación criticando a los que los han sucedido en el cargo, pero nadie es ciego y nos damos cuenta, perfectamente, por dónde viene la cosa", recalcó.

Edy Camacho negó que las autoridades estén en silencio con lo que respecta a la delincuencia.

Critica llegada de PNP

Luego que el general PNP La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, confirmara la llegada de 50 efectivos DINOES de la Policía Nacional a la provincia de Virú, la consejera refirió que se necesitan soluciones integrales para combatir la delincuencia.

"Pero qué son cincuenta efectivos, es una burla para la población porque solo Trujillo no es la región La Libertad", agregó.

Invasiones de terrenos

Al respecto, Camacho indicó que las invasiones de terrenos no son gratuitas y que también estarían relacionadas con algunas malas autoridades y dirigentes.

"Se habla que hay un tráfico de terrenos, yo no puedo asegurar quién está encabezando. Pero la policía me indicó que son los mismos. Entonces, si es la misma persona, hay una organización detrás de ello", indicó.

La consejera criticó la poca presencia de la Oficina Desconcentrada de Cultura en el cuidado y preservación de patrimonios en la provincia de Virú.

"Acá en Virú tenemos varios restos arqueológicos invadidos y no se hace absolutamente nada", finalizó.