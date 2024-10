Waldir Maqque hace IMPACTANTE confesión sobre un plato bandera del Perú: "No me agradó para nada"

En diálogo con Exitosa, el popular influencer cusqueño Waldir Maqque sorprendió al hacer una impactante confesión sobre uno de los platos bandera de nuestro país. Creador de contenido es conocido en redes sociales por elaborar innumerables platillos de la gastronomía peruana, en distintos paisajes de su tierra natal.

Durante el programa Hablemos Claro, Maqque abordó parte de su experiencia culinaria, misma que comparte con sus seguidores a través de las plataformas digitales. En tal sentido, él considera que la esta oportunidad le ha valido muchos logros, entre ellos la conformación de un equipo de trabajo que lo apoya en la elaboración de su contenido.

No obstante, se animó a revelar una infidencia de su vida personal, la cual guarda relación con un popular plato bandera. Según Waldir, cuando tenía siete años, degustó un platillo peruano por primera vez; sin embargo, aquella experiencia no fue del todo agradable, debido a la fusión de sabores que, en aquel momento, le resultaba extraño.