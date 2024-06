¡Saca las garras! Nelly Rossinelli lanza tremenda advertencia a su esposo sobre infidelidad

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nelly Rossinelli se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión peruana al formar parte del jurado de 'El Gran Chef Famosos'. Por esta razón, muchos se han mostrado interesados en saber un poco más de ella fuera de las pantallas.

Como sabemos, la tierna 'mamá de los pericotitos' ahora tiene gran popularidad, por lo que se ve más expuesta, tanto ella como su familia, por ello, no dudó en advertir a su esposo, debido a que últimamente es muy común el tema de los ampays.

Le advierte a su esposo

En una reciente entrevista para un diario local, Nelly Rossinelly habló sobre su vida familiar y contó algunos detalles de la relación que lleva con su esposo, con quien está casada desde hace diez años. En ese momento, aprovechó para darle una advertencia sobre el tema de las infidelidades.

" Le he dicho, cuidadito que te ampayen, ya sabes, en una (risas). Lo comentamos algo en broma y serio a la vez. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, solo por mis hijos. Llevo diez años casada con mi pareja, pero nos conocemos desde hace doce, cuando empezamos nuestra relación. Somos muy felices. Yo creo en la familia. Mi esposo nunca me ha dado motivos para desconfiar en él, al menos hasta ahora", dijo en conversación con El Popular.

¿Cómo llegó a ser jurado de 'El Gran Chef'?

Nelly Rossinelli compartió información detallada de su participación en "El Gran Chef", a través de una divertida entrevista para el canal de YouTube de Edson Dávila, el cual no dudó en compartir un extracto de la conversación a través de su canal de Tiktok.

"Llegué a 'El Gran Chef' a través de un casting. Me escribieron por mis redes sociales para participar en el casting. Yo pensé que era para cocinar, inicialmente, pero ahí me dijeron 'No, es para jurado' ", comentó Rossinelli.

Esta revelación inicial genera más preguntas y respuestas sobre el arduo papel de selección de la producción para contactar a las mejores opciones para la obtención del ansiado papel de jurado. Al principio Nelly se sintió un poco confunda ya que no era chef.

"Yo no entendía muy bien y dije '¿Para jurado? ¿No tienes que ser chef?' y ahí me explicaron que no (...) Todo ese proceso tomó alrededor de 10 días aproximadamente, entre que hicimos un casting y un segundo casting que ya fue con los chicos que están ahora, porque ellos ya estaban escogidos: Giacomo, Javier y Peláez ya estaban seleccionados".

Como se mencionó, Nelly Rossinelli contó algunos detalles de su vida personas y aceptó que al ser una figura pública ha ganado gran exposición por lo que le advirtió a su esposo que se cuide de ser ampayado.