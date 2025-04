Wasi Mikuna: Trasladan de emergencia a más de 6 escolares tras síntomas de intoxicación en Jauja

Pese al cambio de nombre que se le dio desde el gobierno de Dina Boluarte, Wasi Mikuna continúa sumando casos de intoxicación en todo el Perú. Esta vez, un hecho similar se registró en la Región Jauja donde casi seis escolares tuvieron que ser llevados de emergencia a un centro de salud local tras consumir su ración de desayuno entregada por este programa.

Según pudo conocer Exitosa, los alumnos del colegio de la Institución Educativa Inca Garcilaso en el distrito de Acoya, presentaron vómitos y fuertes dolores estomacales tras haber ingerido estos alimentos los cuales estaban conformados por atún con habas y una taza de leche.

Por suerte, el personal docente actuó rápido y al ver los síntomas en este grupo de niños, procedió a llevarlos de emergencia al centro de salud local para su atención. Ahí, fueron observados por el personal médico que buscó estabilizarlos lo más rápido posible.

El director de la UGEL de Jauja, Denis Mucha Montoya, conversó con nuestro medio y señaló que los menores ya se encuentran estables, pero que de igual forma investigarán a fondo para conocer las razones de esta presunta intoxicación.

Luego de este caso y otras decenas de escolares intoxicados en Piura y otras regiones, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, acudió al Congreso de la República para responder ante esta polémica. La titular del Midis indicó que se tomarán medidas drásticas para no repetir este tipo de hechos por lo que también anunció que se declarará en emergencia la alimentación escolar.

"No podemos seguir permitiendo que haya soluciones temporales. No podemos seguir permitiendo que tengamos empresas o fabricantes que no cumplan con las normas técnicas, que nosotros como estado contratemos a proveedores y estos, a su vez, subcontraten a otros", indicó a los medios.