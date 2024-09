Wilfredo Oscorima no toleró las críticas a su gestión y abandonó reunión: "Hacen perder las ganas de trabajar por ustedes"

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no toleró las críticas contra su gestión y se retiró de una reunión con ciudadanos en el sector de Mollepata.

El titular del Gobierno Regional de Ayacucho protagonizó ayer un tenso incidente con los habitantes de esta jurisdicción, quienes le increparon por los retrasos en la ejecución de diversas obras. Oscorima intentó argumentar su gestión, no obstante, se topó con un ambiente cargado de reclamos.

"Esto no es una audiencia pública para escuchar a todo el mundo. Se ha hecho una agenda con los dirigentes, y si ustedes quieren otra reunión, pónganse de acuerdo. Lo lamentable de la población es que está dividida. Tantas veces he pedido: ¡Únanse, caraj*! Para poder salir adelante, si estamos divididos no vamos a hacer nada", expresó.