HORÓSCOPO SEMANAL: Descubre qué te deparan los ASTROS del 22 al 28 de abril del 2024

22/04/2024 / Exitosa Noticias / Horóscopo

Hoy, lunes 22 de abril del 2024, inicia una nueva semana y los astros están listos para alinear tu camino y llenarlo de múltiples posibilidades y reflexiones. En la siguiente nota de Exitosa, te brindamos el horóscopo semanal (del 22 al 28 de abril) que Hayimi preparó para ti.

Este es el horóscopo semanal

Desde Aries hasta Acuario, el vidente Hayimi preparó el pronóstico para cada uno de los signos zodiacales.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Recibirás una gran cantidad de dinero que, sin pensar, dabas ya por perdido. En el ámbito laboral, Sé bien, Aries, que no la has estado pasando bien, pero esto se acabó.

Por fin podrás encontrar trabajo, solo basta con que seas más ordenado, tiempo al tiempo para que las cosas empezarán a mejorar. Solo ten en cuenta que este es el momento propicio para desechar a toda persona tóxica o negativa de tu vida.

En el ámbito amoroso, debes recordar que una relación es de dos y que tu pareja necesita más de ti. Evita ser egoísta y trata siempre de darle su lugar. Esta semana, se les presentará un gran proyecto que les permitirá pensar en un negocio a largo plazo, el cual traerá consigo mucha prosperidad.

Tu número de la suerte: 2

Color: Blanco

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Debes estar preparado esta semana en el trabajo. Se presentan algunos cambios importantes, los cuales te permitirán sentirte más seguro; sin embargo, habrán algunos entredichos con compañeros, pero todo indica que tendrás estabilidad laboral.

En el ámbito amoroso, aparecen sospechas infundadas por celos y conclusiones apresuradas. Lo que debes hacer es darle estabilidad a tu pareja y verás que este problema se solucionará.

En cuanto a lo económico, trata en lo posible de ahorrar, recuerda que no puedes solucionar problemas que no te pertenecen.

Tu número de la suerte: 3

Color: Amarillo

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Estás enamorado y eso es bastante bueno porque te sientes motivado a avanzar en esta relación; sin embargo, hay personas mal intencionadas que tratarán interferir y generar conflictos, pero no te dejes, consulta siempre con tu pareja.

En el ámbito laboral, muchas felicidades. Definitivamente, esta nueva propuesta viene acompañado de ese ascenso que tanto buscabas, pero no todo es trabajo, date un tiempo para ti.

Es importante que sepas que, este viernes, un amigo del pasado te propondrá empezar un proyecto bastante bueno, una inversión a largo plazo que te traerá mucha prosperidad.

Tu número de la suerte: 7

Color: Blanco

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Una actitud positiva esta semana y verás que tu vida social incrementa. Sin embargo, en el ámbito amoroso, habrá un momento en el que pedirás a gritos un poco de soledad para aclarar tus sentimientos debido a una crisis, donde definirás hacia dónde vas con esa persona, si es amor o es costumbre.

En el ámbito laboral, esta será una semana muy importante para ti, puesto que al fin podrás iniciar con algo nuevo. Si no tienes trabajo, de todas maneras esta semana lo vas a conseguir, pero siempre debes ponerle mucho empeño y dejar de lado la timidez ¡Ánimo!

Tu número de la suerte: 5

Color: Rojo

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Sigues con esa inestabilidad y no sabes a dónde vas con esa persona. Te ilusionaste, te mostraste tal y como eres, pero ahora no sabes si es amor o es costumbre. Date un tiempo para meditar o puede ser demasiado tarde.

Se presenta un pequeño viaje para ti. Ahora que quieres invertir en ti y retomar algunos estudios, hazlo porque eso a ciencia cierta te va a favorecer y es bastante bueno.

Jueves o viernes se presenta ese proyecto en tu familia que tanto estabas buscando, una mudanza, suerte con las bienes raíces. Por fin tendrás cierta estabilidad económica, pero no descuides tu salud, ve al médico a recibir ese tratamiento que necesitas.

Tu número de la suerte: 3

Color: Rosado

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Déjate de rodeos y toma esa decisión. Ya tienes la capacidad para realizar cualquier actividad, confía en ti mismo, deja de lado el temor, la preocupación. Eres decidido, eres inteligente, así que en tus manos está este nuevo camino para ti.

Debes compartir cada actividad que puedas realizar tu pareja, ello va a fortalecer el vínculo amoroso que los llevará a una relación duradera. Si bien las cosas no han salido como esperabas en esta convivencia, debes tener en cuenta que lo que reina es el amor, poco a poco serán felices, hay futuro estable para ustedes.

En el ámbito laboral, si te propones en buscar una nueva opción, un trabajo adicional, una nueva propuesta, de hecho que se presentará, pero debes ponerle mucha fuerza y ánimo.

Tu número de la suerte: 9

Color: Blanco

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Una excelente semana para concretar todos tus proyectos. Si bien las cosas no salieron como esperabas, tus habilidades de negociador jugarán a tu favor. Sé precavido y ten cuidado con esos falsos amigos que te ofrecerán negocios que no son del todo reales.

Percibirás una sensación de inestabilidad que te permitirá solucionar ese problema familiar, que no te deja estar tranquilo ni estar bien. En el ámbito amoroso, debes definir situaciones comprometidas sin necesidad de lastimar a la otra persona. Sé honesto.

Tu número de la suerte: 7

Color: Rosado

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Mucha estabilidad en tu entorno. Lamentablemente no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Esta semana pondrás en duda cada principio de lealtad y buena conducta. No postergues todas las cosas que debes hacer en tu vida, no dejes que el tiempo te gane, es ahora el momento.

Sé más cuidadoso con las promesas de amor que le haces a tu pareja, no lo tomes a la ligera o terminarás por herir los sentimientos de la persona que tanto amas. Esta semana es propicia para hacer planes de mudanza, con un golpe de suerte llegará un dinero extra para darte un pequeño gusto que tanta falta te hace.

Tu número de la suerte: 8

Color: Blanco

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Debes avanzar, luego de haber hecho una mea culpa, por de tu parte para sacar adelante esa ideas que tienes, no alcanzarás el éxito sentado. Esta semana se presenta una excelente oportunidad; sin embargo, debes ponerle dedicación y trabajo.

En el amor, debes permitirte recibir las críticas constructivas como tal, lo más importante, deja que tu pareja te ayude a crecer y mejorar como persona. No puedes estar todo el tiempo dependiendo de tu familia, sobre todo de tu mamá. Tu pareja quiere crecer y avanzar contigo, sin que terceros intervengan.

Tu número de la suerte: 3

Color: Rosado

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

¡Mente positiva! Una semana de grandes oportunidades, sobre todo en el amor. Si tu corazón está un poco triste, un poco apenado, desconcertado por los problemas que tuviste con tu pareja, todo lo malo ya quedó atrás. Vivirás momentos de perfecta comunicación, siendo ello lo más importante.

Los proyectos económicos se retrasan. Debes mejorar, crear una condición adecuada para aumentar la suerte en la búsqueda de la riqueza. Dice el Tarot que esta semana nacen ideas importantes que te permitirán crecer y proyectarte a corto plazo.

Cuidado con los malos amigos, desecha a toda persona tóxica o negativa que no vale la pena.

Tu número de la suerte: 9

Color: Verde

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Muchos cambios en el ámbito laboral. Si bien es cierto, tienes estabilidad económica aunque te has dejado llevar por ciertos comentarios de personas malintencionadas; sin embargo, debes tener en cuenta que ello no vale la pena.

En el amor, muy bien, deben apoyarse siempre. Esta semana servirá para recuperar las emociones que, de alguna manera, permanecieron olvidadas.

Dice el Tarot que esta semana viene un dinero, mucha prosperidad para ti, pero debes tener en cuenta que debes retomar proyectos que dejaste en el pasado y compartirlos con tu pareja.

Tu número de la suerte: 5

Color: Blanco

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Semana propicia para viajar. Las actividades profesionales te van a favorecen y si no tienes trabajo, déjame decirte que esa mala racha ya pasó, puesto que conseguirás uno nuevo, el cual te llenará de expectativas.

Tu corazón está un poco triste, extrañas a esa persona que tontamente se alejó de tu vida. Sé honesto, debes llamar, deja de lado el rencor, resentimiento y orgullo. Pon de tu parte y define ese acercamiento lo más pronto posible.

Tu carácter apasionado y deseos de conseguir algo más grande en lo económico, te permite obtenerlo a corto plazo, pero debes encontrarte contigo mismo.

Tu número de la suerte: 4

Color: Rosado

De esta manera, se conoció que es lo que te deparan los astros para esta semana, según el vidente Hayimi.