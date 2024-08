"Alejandro Toledo está secuestrado en manos de los médicos del INPE", acusa abogado del expresidente

09/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, se pronunció respecto de la decisión del Poder Judicial (PJ) que, dictó 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la República. Además, se refirió a la salud de Toledo e indicó que el INPE no permite que otros médicos que no sean del penal Barbadillo, evalúen a su representante.

"No permiten que otros médicos lo examinen"

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el letrado informó que desde la directiva del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no se ha permitido el ingreso de un médico particular al penal, a fin de examinar la salud de Toledo.

"En el penal Barbadillo hay un médico, que va eventualmente una vez a la semana, la referencia que dan los médicos y el director del penal no ha sido contrastada por otros médicos, prácticamente está como secuestrado en manos de los médicos de lNPE y no permiten que otros médicos puedan examinarlo", dijo a Canal N.

De tal modo, Roberto Su confirmó que el Tribunal Constitucional (TC) en el mes de mayo, emitió una notificación para que el INPE remita un pronunciamiento fundamentado para que Alejandro Toledo sea trasladado a una clínica en donde se evalúen sus enfermedades y los medicamentos que consume, sin embargo señaló que el fin no es que el exmandatario sea internado en dicho centro médico privado, sino que se hagan las pruebas y regrese al penal Barbadillo.

Piden traslado de Toledo a clínica

En tal sentido, la defensa legal de Toledo criticó a los representantes del INPE debido a que no autorizan el traslado del exmandatario para realizarle exámenes que no podría hacer EsSalud, debido a que no contaría con la capacidad resolutiva ni los equipos correspondientes.

"(Alejandro Toledo) tiene el problema de úlcera, gastritis aguda, problemas cardiacos, tiene depresión, es una persona que consume 16 medicamentos al día. El tema de ansiedad y depresión estuvo siendo tratado con un psiquiatra en Estados Unidos y psicólogos, no recibe ese mismo tratamiento en el penal Barbadillo", detalló Roberto Su.

Dictan 30 meses de prisión preventiva en su contra por caso Interoceánica

Como se recuerda, el Poder Judicial (PJ) resolvió dictar 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo tras ser acusado por los delitos de colusión y lavado de activos por el caso Interoceánica Sur.

En medio de la lectura de la resolución, el expresidente alegó ante el magistrado Víctor Zuñiga Urday, para evitar su reclusión, que cumpliría 80 años y que tiene problemas de salud.

