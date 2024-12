Alejandro Toledo: Gobierno aprueba pedir a Israel la extradición de Eliane Karp y Avi Dan On

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 18 de diciembre, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que el Ejecutivo ha aprobado solicitar la extradición de Eliane Karp y Avi Dan On. La medida busca que la ex primera dama y el ex jefe de seguridad de Palacio afronten las investigaciones por presuntos delitos en agravio del Estado, mismos que habrían cometido cuando Alejandro Toledo era presidente.

Perú solicitará a Israel la extradición de Eliane Karp y Avi Dan On

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia indicó que, de las 13 Resoluciones Supremas que han sido evaluadas y aprobadas por la PCM, dos de ellas guardan relación con la solicitud de extradir a la esposa de Toledo Manrique y a su extrabajador. De acuerdo con Arana, ambos ciudadanos israelíes estarían involucrados en el presunto delito de lavado de activos.

"Se han aprobado 13 Resoluciones Supremas de extradición activa y pasiva. Tal vez, las dos más importantes están referidas a la extradición de la señora Eliane Chantal Karp Hernenbug de Toledo y del señor Avi Dan On", sostuvo el titular del Minjusdh .

En esa línea, el ministro indicó que, si bien no existe un tratado directo con el estado de Israel, el argumento del Ejecutivo está relacionado con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, misma que cuenta con la firma tanto de Perú como de Israel. "Solicitamos que se aplique el principio internacional de reciprocidad", enfatizó al respecto.

Corte Suprema solicitó extradición de Karp por agravios al Estado

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia hizo el pedido para ambos involucrados en el marco del 'caso Ecoteva', con la finalidad de que sean procesados judicialmente en territorio peruano. Por su parte, Eliane Karp ha sido denunciada por el equipo especial Lava Jato, quienes la señalan como participante de un presunto esquema de lavado de activos agravado.

