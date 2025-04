Caso Suero Defectuoso: Fiscalía incorpora a tres trabajadores de Medifarma como investigados

La Tercera Fiscalía del Tercer Despacho Penal Corporativo de Santa Anita amplió la investigación sobre el caso del suero fisiológico defectuoso, sumando a tres nuevos trabajadores del laboratorio Medifarma S.A. como parte del proceso.

Los nuevos investigados son Elba Lau, gerente de Garantía de Calidad; Alex Uceda, supervisor de Producción en la unidad GV1; y Evelyn Chura, supervisora de Control de Calidad, según informó el Ministerio Público. A los tres se les vincula con el presunto delito contra la salud pública, específicamente en la modalidad de fabricación, alteración y adulteración de productos farmacéuticos y sanitarios.

En paralelo a las diligencias ya realizadas, la Fiscalía, en coordinación con la Dirincri de la Policía Nacional, continuará con la toma de declaraciones a otros 13 trabajadores del laboratorio. El objetivo es trazar con precisión la cadena de responsabilidades en la producción del lote contaminado.

Además, se han programado inspecciones técnicas junto con especialistas de Digemid del Ministerio de Salud, para revisar el estado de los equipos empleados en la fabricación del suero. Estas diligencias incluirán análisis estructurales, muestreo de productos y pruebas físico-químicas en colaboración con el Instituto Nacional de Salud (INS).

El Ministerio Público solicitó formalmente el celular del investigado Alex Gamarra a su defensa legal, y está a la espera de su entrega para incluirlo como elemento probatorio en la investigación.

En entrevista con Exitosa, el especialista en salud pública, Omar Neyra, criticó que el Ministerio de Salud (Minsa) no haya activado oportunamente a los organismos que tiene a disposición, como la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), para ejercer un control riguroso sobre este caso.

Asimismo, afirmó que el estado clínico de las personas que aún siguen hospitalizadas demuestra que la cifra de personas afectadas incrementará notablemente.

"No hay un Estado ni Ejecutivo capaz de, en pocos días, haber hecho una investigación y decirle a las víctimas qué sucedió, hasta hoy, no hay nada, no hay Fiscalía (...) no hay Ministerio de Salud, (...) y las víctimas siguen apareciendo y lastimosamente seguirán porque el estado clínico de los que están hospitalizados demuestra eso", declaró a nuestro medio.