Ampuero critica declaraciones de comandante general Víctor Zanabria sobre la muerte de Nilo Burga: "él no es juez"

La exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, se pronunció sobre las recientes declaraciones del comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, en relación con la causa de muerte del exjefe de Frigoinca, Nilo Burga. La abogada sostuvo que no es adecuado que se afirme categóricamente que se trató de un suicidio, ya que el caso sigue en investigación.

En diálogo con Canal N, Ampuero precisó que el fallecimiento de Nilo Burga no ha interferido con las investigaciones que la Fiscalía sigue contra el exdueño de la empresa proveedora de Qali Warma. Asimismo, enfatizó que la declaración de Zanabria sobre la causa de la muerte es imprecisa.

"Yo no puedo llegar a esa conclusión y lamento que haya llegado a ella de manera tan contundente, porque esto es materia de investigación. Y de acuerdo con lo que ha salido en el certificado de necropsia, la conclusión señala que esto no ha podido ser un suicidio , por el tipo de cortes , que hacen imposible que se haya autolesionado de esa manera", declaró.

En la misma línea, la exprocuradora subrayó que se debería realizar una rectificación sobre lo expuesto por la Policía en la necropsia. Recalcó que no se debe tomar como definitiva la versión de una autoridad policial que afirmó de manera tajante que la muerte de Burga fue un suicidio.

"Tiene que ser materia de una ratificación de quienes han hecho esa necropsia, incluso de un debate pericial, si así lo amerita el proceso. Pero no podemos guiarnos de la autoridad policial que ha afirmado de manera tan directa: 'esto no es un homicidio, sino un suicidio'. Él no es un juez para concluir de esa forma", agregó.