Andrés Hurtado afirma no poder calcular sus ingresos: Hay meses que podrían pasar 300 mil, a veces solo 10 mil

El presentador de televisión, Andrés Hurtado, aseguró que no puede calcular sus ingresos mensuales debido a que es "un desordenado para eso". Sin embargo, indicó que sus remuneraciones podrían ascender hasta 300 mil.

"Soy un desordenado para eso, no podría ni calcular. Hay mensualidades que pueden pasar los 100 mil, 200 mil, 300 mil, como hay meses que no hay facturación. A veces llegan a 10 mil, nada más", declaró durante el control de identidad.

Durante la audiencia de control de identidad del investigado, el juez Juan Carlos Checkley le consultó al conductor de TV acerca de sus remuneraciones mensuales. Hurtado aclaró que esta no es una cifra fija y señaló que sus ingresos son principalmente por los patrocinios de su programa.

En medio de este contexto, el presentador de televisión indicó que lleva más de 10 años realizando 'Sábado con Andrés' y cuenta con cerca de 17 auspiciadores, a los que calificó como "empresas dignas de este país".

En otro momento, Hurtado declaró que el domicilio donde reside es alquilado. Sin embargo, resaltó que el dueño del inmueble le pidió que se retire justo ayer debido al escándalo en el que se encuentra inmerso.

Además, mencionó que "en este instante nadie me va a contratar un domicilio". Por ello, el propietario de la clínica en la que se realizó una circuncisión le ofreció una vivienda en alquiler. Este sería el lugar donde estaría viviendo.

"De acuerdo al escándalo, me han pedido que abandone los domicilios. En este instante, nadie me va a contratar un domicilio. El dueño de la clínica donde estaba internado me ha rentado un domicilio".