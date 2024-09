Incendios forestales: ¡Atención! Aeropuerto reprograma vuelos por densa humareda en Pucallpa

Los incendios forestales registrados en Pucallpa han provocado una densa humareda que ha generado que varios vuelos comerciales del aeropuerto David Abensur Rengifo sean reprogramados.

Según se dio a conocer, el primer vuelo afectado estaba programado a arribar a las 7:00 horas, proviniendo de la ciudad de Lima. Sin embargo, las malas condiciones climáticas generaron que se reprograme para las 9:00 horas.

Así como este, los vuelos de las aerolíneas Star y Sky debían de arribar durante la mañana de hoy pero tuvieron que ser postergados para la tarde. A detalle, se indicó que llegarían a partir de las 3:00 de la tarde.

Los siniestros forestales han afectado considerablemente la visibilidad de la zona, ocasionando que se vean obligados a cancelar tanto las salidas como las llegadas desde tempranas horas. Respecto a los pasajeros, se conoce que cientos de ellos estarían aguardando dentro del aeropuerto.

Por otro lado, se ha indicado que las pequeñas aeronaves que tienen como destino diversas localidades de Ucayali se encuentran operando con normalidad. Hasta el momento, al menos cinco focos continúan activos en el departamento.

Por su parte, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que "de momento" no existen motivos para justificar la declaratoria de estado de emergencia. Según el titular de la PCM, la situación está siendo controlada por las autoridades. Él mismo especificó que el Indeci comparte su perspectiva.

El premier expresó de manera personal que no cree conveniente por este momento extender la medida en las regiones. Ello, según dio a entender, respondería a un análisis que, en conjunto con el Instituto de Defensa Civil.

"En opinión del que habla, y esta opinión es compartida con Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado deemergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando", resaltó el premier.