Caso Cócteles: PJ rechaza citar a Martín Vizcarra y Patricia Benavides en juicio contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial (PJ) rechazó citar al expresidente de la República, Martín Vizcarra, y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, como testigos en el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Cócteles.

Asimismo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional también rechazó convocar al exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, al periodista Aldo Mariátegui y al exasesor Iván Manchego Cuayla.

Durante la audiencia, el PJ consideró que los testimonios no eran pertinentes para el proceso que se sigue a los acusados por los presuntos aportes ilícitos a las campañas electorales del 2011 y 2016.

Por otro lado, el Poder Judicial admitió la incorporación del video de la declaración del exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata. Cabe mencionar que, el juicio oral contra Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos continuará el próximo 17 de setiembre, a las 09:00 a.m.

En entrevista con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se refirió al juicio que enfrenta su patrocinada por el 'Caso Cócteles', afirmando que este nunca debió haber empezado, por lo que terminará siendo archivado.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Loza Ávalos negó que la hija de Alberto Fujimori haya recibido dinero ilícito para el financiamiento de sus campañas.

"(Keiko Fujimori recibió dinero para su campaña electoral) Es la tesis de la Fiscalía. (¿Pero qué reconoce Keiko?) ¿Qué reconoce? Que acá no hay delito. El dinero que fue aportado al partido, se ganó en el partido, dinero lícito y no es lavado de activos (...) Esto al final se va a archivar, este caso no debió haber empezado", declaró a nuestro medio.