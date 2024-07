Caso Odebrecht: Pruebas invalidadas en Brasil han sido admitidas para juicios contra Ollanta Humala en Perú

El caso de Ollanta Humala podría dar un giro inesperado luego de lo declarado por el Fiscal Germán Juárez. El integrante del equipo especial Lava Jato, aseguró que las pruebas que fueron declaradas como nulas en Brasil, podrán ser válidas en el caso que pesa sobre el exmandatario en nuestro país.

Como se recuerda, en julio del 2023, el juez José Días Toffoli del vecino país, falló a favor del hermano de Antauro Humala y declaró como inválidas diversos documentos obtenidos directamente del servidor de Odebrecht.

En diálogo con Exitosa durante el programa "Informamos y Opinamos", Germán Juárez dejó en claro que muchos de los escritos que no fueron utilizados en el proceso contra Ollanta ya fueron admitidos en la causa que se viene desarrollando en Perú.

Incluso, el propio testimonio de Jorge Barata podrá ser utilizado como parte del caso Lava Jato, pese al fallo del juez brasileño que impidió a este funcionario y a Marcelo Odebrecht a brindar su versión de los hechos.

"Brasil puede decir muchas cosas, pero será en su jurisdicción, ellos no pueden meterse en la jurisdicción peruana. Acá tendrá que discutirse si es lícita o no, los jueces deberán pronunciarse si valoran o no las pruebas. Eso le corresponde a los jueces peruanos, Brasil puede declarar nulas un montón de cosas", inició.