Caso Puente Tarata: Abogado de Juan Silva anuncia habeas corpus a favor de prófugo exministro

En diálogo con Exitosa, el abogado de Juan Silva, Jorge Castro Castro, cuestionó el tiempo de investigación contra su patrocinado y afirmó que se ha excedido los 36 meses permitidos. En ese sentido, anunció un habeas corpus a favor del prófugo exministro.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado precisó que esta medida se presenta ante el Tribunal Constitucional, el cual aún no responde a dicho oficio.

"Lo que tengo que hacer es internamente reclamar porque corresponde primero, agotada la vía interna, me tengo que ir al Tribunal Constitucional con una habeas corpus porque ya se pasaron los 36 meses y no han terminado la investigación preparatoria (...) No se puede ampliar, es el tope (...) Ya reclamé, todavía no tengo respuesta", declaró.

Asimismo, Castro Castro indicó que la esposa de Juan Silva fue quien lo contrató para el caso, aunque aseguró que ella no le paga y que él puede "hacer gratis" cuando le interesa una causa.

"No pudo hablarlo, los abogados no podemos decir donde están. Voy a plantear el habeas corpus y lo va tener que resolver el Tribunal Constitucional porque eso ya es un abuso. Yo no lo he visto al señor Silva nunca, a mi me contrató su esposa (...) La señora no me paga (...) Yo puedo hacer gratis cuando me interesa la causa", agregó.