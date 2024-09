Concepción Carhuancho revela quiénes devolvieron oro a Miu Lei: "Prefiero que me maten a que me deshonren"

El juez Richard Concepción Carhuancho reveló los nombres de los responsables de la devolución del oro incautado al empresario Javier Miu Lei. Ello, luego de que se le imputara por supuestamente haber sido él quien ordenara devolver los lingotes al primo de Iván Siucho.

En declaraciones a Panorama, el magistrado aseguró que prefiere que "lo maten a que lo deshonren" antes de ser sindicado por la presunta devolución irregular. Según resaltó, esta responsabilidad recae en otras personas debido a que él declaró infundado el pedido restitución de las barras de oro.

"Me he sentido indignado por que se toque mi honra, mi dignidad está por encima de mi vida. Prefiero a mi que me maten a que me deshonren", expresó al medio local.