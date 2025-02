Daniel Maurate pide a jueces y fiscales respetar presunción de inocencia "no a las condenas sociales"

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre la situación política y la inestabilidad que afecta al país, obstaculizando el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Además, hizo un llamado a fiscales y jueces para que sigan el debido proceso en todas las investigaciones, evitando vulneraciones a la legalidad.

En una reciente entrevista, el alto funcionario destacó la necesidad de que las investigaciones se realicen con apego al marco jurídico, evitando lo que calificó como "juicios mediáticos".

"Hay coyunturas, carpetas fiscales, y lo que siempre digo es que las investigaciones, que hoy se han abierto contra todos, contra la fiscal de la Nación, contra la presidenta de la Corte, y lo que siempre he pedido a los fiscales y a los jueces, para todos los ciudadanos es respeto al principio de la inocencia, al debido proceso, no a los juicios mediáticos, no a las condenas sociales", declaró en Canal N.