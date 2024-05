Denuncian penalmente a fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez por presunto "peculado de uso"

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fueron denunciados penalmente por peculado de uso, esto debido a presuntamente utilizar equipos electrónicos, mobiliarios, entre otros, para realizar sus defensas durante la audiencia de tutela de derechos, en el marco de la investigación en su contra por las declaraciones de Jaime Villanueva.

Se pudo conocer que, el abogado Luis Miguel Caya apuntó a un supuesto agravio al Estado peruano por parte de los integrantes del Ministerio Público (MP), lo cual está previsto y sancionado en el Código Penal Procesal.

"Presento una denuncia penal contra Rafael Vela y José Domingo Pérez por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, previsto y sancionado en el artículo 388 del Código Penal, en agravio del Estado", se lee en la acusación.

A detalle, el texto al que se acoge Caya Salazar dice lo siguiente: "El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años (...) No están comprendidos los vehículos destinados al servicio por razón del cargo".

Sobre el caso

Como se recuerda, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez presentaron una tutela de derecho para ejercer su propia defensa durante el proceso que inició con el testimonio de Villanueva Barreto.

No obstante, la solicitud fue rechazada por el fiscal Alcides Chinchay, lo que dio origen a otro pedido, ahora de nulidad de dichas declaraciones. De acuerdo a Vela y Pérez, dicho impedimento "vulneró su derecho a la defensa".

Cabe recordar que, Villanueva Barreto había acusado a los referidos por realizar aparentes coordinaciones y hechos irregulares en el marco de los casos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, el expresidente Alan García, entre otros.

