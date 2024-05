"Rafael Vela y Domingo Pérez deberían abandonar 'Equipo Lava Jato' tras declaraciones de Villanueva", según exprocuradora

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista a Exitosa, la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, señaló que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez deberían "dar un paso al costado" del 'Caso Lava Jato' tras las declaraciones de Jaime Villanueva, que revelarían supuestas coordinaciones irregulares dentro de dicha indagación.

En exclusiva

Durante diálogo con Jesús Verde para Hablemos Claro, Ampuero Meza recomendó inhibirse del tema a ambos funcionarios del Ministerio Público (MP) a fin de que predomine la "objetividad".

"(¿Por qué Vela y Pérez siguen formando parte del caso?) La verdad, para darle objetividad a la investigación y no poner en tela de juicio el resultado, lo ideal es que dieran un paso al costado", declaró a nuestro medio.

En ese sentido, hizo alusión a la medida adoptada por Juan Carlos Checkley, quien decidió autoexcluirse del proceso contra Patricia Benavides. "Él también ha sido mencionado por Jaime Villanueva, pero se ha inhibido", sostuvo.

Al respecto, la exprocuradora aclaró que esta decisión no representa la confesión de culpabilidad. "Eso no quiere decir que sean responsables, sino que es una salida del proceso para no poner en tela de juicio el resultado de la investigación", añadió en su intervención.

Pedido de nulidad

Por otro lado, Ampuero rechazó el pedido de Vela Barba y Pérez Gómez para declararse nulo lo expuesto por el exasesor de Patricia Benavides ante el Eficcop. "Para mí no resiste análisis, no hay sustento válido para que se pueda anular dicha declaración", manifestó.

Sobre el caso

Como se recuerda, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez presentaron una tutela de derecho para ejercer su propia defensa durante el proceso que inició con el testimonio de Villanueva Barreto.

No obstante, la solicitud fue rechazada por el fiscal Alcides Chinchay, lo que dio origen a otro pedido, ahora de nulidad de dichas declaraciones. De acuerdo a Vela y Pérez, se vulneró su derecho a la defensa.

Cabe recordar que, Villanueva Barreto acusó a los referidos de realizar aparentes coordinaciones y hechos irregulares en el marco de los casos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, el expresidente Alan García, entre otros.

De esta manera, la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, recomendó inhibirse del 'caso Odebrecht' a ambos funcionarios de la Fiscalía para que predomine la "objetividad".