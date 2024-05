Desactivación del Equipo Especial: Conversación entre Dina Boluarte y Franco Moreno no habría sido incluida en carpeta fiscal

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, reveló que el Ministerio Público no habría incluido la conversación entre la presidenta de la República y el jefe de la Diviac, Franco Moreno, en la carpeta fiscal de la investigación por la desactivación del Equipo Especial.

Durante el programa Hablemos Claro con Jesús Verde, el letrado señaló que desconoce los detalles del referido diálogo, ya que la Fiscalía de la Nación no habría consultado sobre la misma a su defendida en la citación realizada el martes 28 de mayo.

"Me llama la atención que el Ministerio Público no haya formulado esa pregunta. Hubiera sido importante que se asesore con los medios de comunicación para que pueda brindar ese contenido. No ha sido materia de pregunta ayer. Franco Moreno es el único testigo que no ha asistido. Cuando acuda, tendrá que probar esa información", declaró para nuestro medio.

Admitió la reunión

Cabe decir que la no inclusión de la conversación entre Franco Moreno y Dina Boluarte tendría lugar pese a la presidenta ha reconocido que sí se reunión con el jefe de la Diviac.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, reveló que la presidenta de la República confesó haberse reunido con el jefe de la Diviac, Franco Moreno.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/q5o6dr4lRm — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2024

Así lo dio a conocer su defensa, quien aseveró que la jefa de Estado admitió dicho encuentro como muestra de transparencia. De hecho, informa que la mandataria descarta presuntas irregularidades en el mismo, ya que sería usual recibir a funcionarios vinculados al sector del Interior.

"Efectivamente, señaló en absoluta transparencia que recibió al referido policía, como también señaló que no es la primera vez que recibió a funcionarios vinculados al sector Interior. Es usual que estos funcionarios acudan para informar sobre aspectos vinculados a seguridad ciudadana", agregó.

Estuvo registrada

Del mismo modo, el abogado de Dina Boluarte afirmó que la reunión con el jefe de la Diviac, Franco Moreno, fue debidamente registrada. De hecho, el abogado de la mandataria descartó que se haya tratado de un encuentro clandestino u oculto.

"En señal de absoluta transparencia, esa visita fue registrada. No fue una visita subrepticia, no fue oculta, no fue clandistina, ni no transparente", aseveró.

De esta manera, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha revelado que el Ministerio Público (MP) no habría incluido la conversación entre la presidenta de la República y el jefe de la Diviac, Franco Moreno, en la carpeta fiscal de la investigación por la desactivación del Equipo Especial. "Me llama la atención que no haya formulado esa pregunta", observó.