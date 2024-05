Harvey Colchado no ha comprobado reunión de Dina Boluarte con Nicanor, Mateo Castañeda y Carlos Morán

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció sobre la presunta reunión de la presidenta con su hermano Nicanor, Mateo Castañeda y Carlos Morán. Al respecto, aseguró que el exjefe Diviac, Harvey Colchado, no ha podido comprobar la participación de la mandataria en dicho encuentro.

"A Harvey no se le cree porque es Harvey"

Durante diálogo con Jesús Verde para Hablemos Claro, el letrado descartó que en su citación a la Fiscalía de la Nación para responder por distintas acusaciones, Boluarte haya sido interrogada sobre dicha reunión.

"Quien introduce esa información en sus respuestas es sus respuestas es en la declaración de Harvey Colchado y cuando nos correspondió hacerle las preguntas en el contrainterrogatorio al policía, él no pudo corroborar la existencia de mi cliente en esa supuesta reunión. Le pregunté si tenía alguna evidencia más de su palabra y me dijo que no", dijo a nuestro medio.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció sobre la presunta reunión de la presidenta con su hermano Nicanor, Mateo Castañeda y Carlos Morán. Al respecto, aseguró que el exjefe Diviac, Harvey Colchado, no ha podido comprobar la... pic.twitter.com/lziNhariBa — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2024

De tal modo, Portugal indicó que al ser consultado sobre posibles evidencias de la realización de dicho encuentro, Colchado habría referido no tener alguna de estas. Según agregó, el exjefe de la Diviac "no supo responder" a dicha interrogante. "A Harvey no se le cree porque es Harvey, se le cree a través de la prueba", precisó.

Abogado de Boluarte resta importancia a denuncia constitucional

Cabe mencionar que, el último 28 de mayo, el abogado de Boluarte se pronunció acerca de la denuncia constitucional contra la mandataria y señaló que no se debe de "sobredimensionar" el procedimiento.

En declaraciones a la prensa, el letrado indicó que ellos pidieron al Ministerio Público la conclusión del plazo de la investigación preliminar, debido a que consideraron que el plazo era de 60 días. Ante ello, aseguró que dicha decisión de la Fiscalía no les impactó.

"No hay que sobredimensionar la denuncia constitucional, como título pareciera algo impactante, pero nosotros hemos solicitado que ello ocurra. El día 23 de mayo nosotros solicitamos al Ministerio Público la conclusión del plazo de la investigación preliminar porque considerábamos que el plazo era tan solo de 60 días (...) A la defensa no nos ha impactado, necesitábamos esta respuesta del Ministerio Público", declaró.

De esta manera, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró que el exjefe Diviac, Harvey Colchado, no ha podido comprobar la participación de la mandataria en la supuesta reunió con su hermano Nicanor, Mateo Castañeda y Carlos Morán.