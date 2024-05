Dina Boluarte: Abogado negó que presidenta demuestre culpabilidad al adherirse a su derecho a guardar silencio

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció en defensa de la mandataria y señaló que su postura de guardar silencio durante las investigaciones no demuestra su culpabilidad en los delitos de los que se le acusa en el marco del caso Rolex.

Juan Carlos Portugal justificó ante la prensa la decisión de Dina Boluarte por mantener silencio durante las diligencias que ha venido realizando la Fiscalía de la Nación y opinó que dicho proceso ha sido más una "persecución" contra la presidenta que una investigación.

"La investigación es fundamentalmente importante si es que estas tienen como fundamental propósito investigar y no perseguir. Mientras advirtamos eso, por supuesto que declararemos", declaró el abogado en los exteriores de Palacio de Gobierno.

En ese sentido, el letrado también declaró que indicar que la mandataria demuestre culpabilidad por la simple acción de adherirse a su derecho de guardar silencio se trataría de "una falacia".

"No hay que maleducar a la gente creyendo que guardar silencio es sinónimo de mitómana, miente, haciendo uso con esto de la falacia de falsa equivalencia. Como no voy a declarar, por lo tanto es responsable", sostuvo.

Como se recuerda, la jefa de Estado se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras un reportaje periodístico que mostró evidencias de que habría aceptado dádivas, como relojes y otras joyas de lujo, por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de otorgarle beneficios económicos.

Las investigaciones de la Fiscalía de la Nación culminaron el pasado 27 de mayo con una grave acusación a la mandataria por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, la misma que deberá ser evaluada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

En una reciente conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, también se ha sumado a la opinión de que la presidenta sería parte de una presunta "persecución sistemática", la misma que calificaría como "indebida e ilegal".

"Cuando se agotan los argumentos, no tienes sino poner a recrear tu imaginación para buscar delitos donde no existen. Yo insisto, esta no es más de una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le viene haciendo a la presidente de manera indebida, inconstitucional e ilegal", agregó.