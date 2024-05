Dina Boluarte: Presidenta acude hoy a Fiscalía por desactivación de Equipo Especial que apoyaba al Eficcop

La presidenta Dina Boluarte acudirá hoy, 28 de mayo, a la Fiscalía de la Nación por la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop).

La citación está programada para las 9:00 a. m. en la sede del Ministerio Público (MP) a raíz del inicio de diligencias preliminares contra la mandataria por presunto "encumbramiento personal".

Justamente, Juan Carlos Portugal, abogado de la jefa de Estado, confirmó la presencia de su representada hoy en el MP. Según indicó, la propia presidenta Boluarte quiere declarar ante la Fiscalía.

"Está citada a las 9 de la mañana. La presidenta me dijo hace unos días: 'Doctor Portugal, oigo en los medios que usted dice que desea que yo declare, pero no solamente usted desea, yo quiero declarar, no solo usted, yo deseo declarar'. Por eso mañana estaremos a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la Nación", aseguró en Canal N.