Elio Riera cuestiona prisión preventiva de Chibolín por no brindar arraigo domiciliario: "No es argumento valedero"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, expresó su desconcierto ante la decisión de la Corte Suprema de ratificar la orden de prisión preventiva contra su defendido. Además, enfatizó que la falta de un domicilio no debería ser motivo suficiente para dictar prisión preventiva.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado cuestionó la validez utilizada por el Poder Judicial, la cual sostuvo que el exconductor no tiene un domicilio fijo.

"Me encuentro sorprendido, porque para la Corte Suprema, mi defendido no tiene domicilio, eso quiere decir que, no se va a ubicar en donde va a vivir. En este milenio, considerar que una persona no tenga domicilio no es motivo o argumento totalmente valedero (...) No me queda claro lo que interpreta la Suprema: o no tengo domicilio o tengo varios domicilios que no configuran arraigo", declaró para Exitosa.