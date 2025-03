Excomandante de la PNP confirma que Pedro Castillo ordenó cerrar el Congreso: "Me dice que saque a todos"

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro Alvarado, confirmó que el 7 de diciembre de 2022 el expresidente Pedro Castillo sí le pidió el cierre del Congreso.

Durante la audiencia del juicio oral contra el exmandatario por el caso 'Golpe de Estado', Alfaro Alvarado reiteró que aquel día recibió la llamada del exministro del Interior, Willy Huerta, tras la emisión del mensaje de Pedro Castillo.

"Entra la llamada del ministro del Interior, yo lo tenía grabado como ministro del Interior en la pantalla de mi celular. Contesto y me dice el ministro Alfaro: 'Estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente de la República'. Y el presidente me dice: 'General cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro. No permita que nadie ingrese", declaró.