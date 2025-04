Funerarias evalúan posible paro ante ola de extorsiones: "¿Dónde atenderán a tantos fallecidos?"

La empresaria del gremio funerario, Rosa Aranzábal, señaló a Exitosa Noticias su sector está "pensando seriamente" en paralizar sus acciones por un día, esto como rechazo a las extorsiones que vienen sufriendo.

En entrevista con Katyusca Torres Aybar, la también presidenta de la Asociación del Gremio Funerario del Perú, denunció que, más de 800 empresarios agremiados vienen siendo amenazados por delincuentes.

La delincuencia no es la única razón por la cual podrían tomar la radical decisión. Rosa Aranzábal denunció que los seguros no les están pagando, puesto que, le están reteniendo sus expedientes, pese a que subsidian el servicio funerario.

"No están pagando, están buscando la sin razón para no pagarnos y nosotros nos hemos endeudado en los bancos, en la familia, para poder subsidiar, costear esos servicios funerarios y eso no es justo", señaló.