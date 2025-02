Janet Tello asegura que hay un "apresuramiento inusual" de la JNJ en proceso en su contra

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia de iniciarle un proceso disciplinario en su contra y advirtió que hay un "apresuramiento inusual" en su caso.

En entrevista con Punto Final, la titular del PJ exhortó a respetar la independencia de los magistrados y a evitar cuestionamientos a sus decisiones mediante procedimientos inadecuados.

"No puede ser que se dé un proceso inmediato para cuestionar un criterio jurisdiccional sobre el cual la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia porque este tipo de cuestionamientos de las decisiones tienen un camino (...) Hay un apresuramiento inusual que ha hecho que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor", declaró.