Juan José Santiváñez: Allanan oficinas en el Ministerio del Interior por presunto abuso de autoridad

El Ministerio Público realizó una diligencia en la sede principal del Ministerio del Interior como parte de las investigaciones contra su titular, Juan José Santiváñez. La intervención se llevó a cabo en el marco de las acusaciones en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

Intervienen oficinas del Mininter

Según el informe, el allanamiento en la sede de Corpac, ubicada en San Isidro, se ejecutó en la madrugada, exactamente a las 5:40a. m. Las oficinas de Santiváñez fueron intervenidas por agentes fiscales, mientras que, de manera simultánea, su vivienda también fue objeto de la acción del Ministerio Público.

Un equipo de fiscales llegó a la mencionada hora a la sede ministerial para proceder con la diligencia. Así lo detalla el documento judicial que respalda la medida. Los agentes se encontraban en los niveles superiores del edificio, donde se ubican las oficinas principales.

La orden de allanamiento, que incluía tanto la residencia como las instalaciones del Ministerio del Interior, fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria en el marco de la investigación por abuso de autoridad en perjuicio del Estado.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Representantes del Ministerio Público intervienen las oficinas del ministro Juan José Santiváñez en la sede del Ministerio del Interio (Mininter) por presunto abuso de autoridad.



Fiscalía allana casa de Santiváñez

Asimismo, en horas de la mañana, se confirmó que la vivienda del ministro en La Molina fue intervenida por el Ministerio Público, en el contexto de la misma investigación.

Durante la diligencia, se observó que no había presencia policial en su domicilio, a diferencia de lo ocurrido en operativos similares contra otros altos funcionarios. No obstante, Santiváñez explicó ante la prensa que, aunque la Fiscalía le informó que no habría participación de efectivos policiales, él y su esposa decidieron permitir el procedimiento.

El ministro también afirmó que la intervención no está relacionada con la reciente denuncia sobre presuntos sobornos cobrados a sus defendidos para favorecerlos en procesos judiciales. "La intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación para que puedan, de alguna manera, relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad".

"Por el tema de supuestas coimas no hay ningún caso aperturado. Esa declaración de testigos, presumiblemente protegidos, se ha dado dentro del cuaderno, conforme estoy viendo en la resolución judicial, dentro del cuaderno de abuso de autoridad", enfatizó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que recibió el reportaje obtenido antes de su emisión por medio de la Dircom del Mininter: "Dijo que iba a reservar su fuente".



De este modo, se confirmó el allanamiento a la sede del Ministerio del Interior en el marco de las investigaciones contra el titular de la cartera, Juan José Santiváñez.