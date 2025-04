Juan Silva estaría fuera del Perú: Abogado de exministro evita revelar ubicación y afirma que no lo ha visto

El prófugo exministro Juan Silva, quien recientemente fue reincorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, sigue sin dar la cara a la justicia para responder por los crímenes que se le acusa. Como se recuerda, el Mininter ofrece 50 mil soles por cualquier dato o información que ayude a la Policía Nacional a dar con su paradero.

Por ello, Exitosa conversó con el abogado Jorge Castro Castro para conocer detalles sobre el caso. El letrado, al ser consultado por la ubicación de su cliente, sorprendió al revelar que desconoce donde se encuentra actualmente y precisó que nunca lo ha visto ya que fue su esposa quien lo contrató.

Incluso, el hombre de leyes deslizó la posibilidad de Juan Silva se encuentre fuera del país para evitar ser capturado por la PNP. En esa misma línea, dejó en claro que el exministro de Transportes y Comunicaciones dará la cara ante la justicia, pero luego de presentar un recurso que revoque la orden de captura que se encuentra vigente actualmente.

"No pudo hablarlo, los abogados no podemos decir donde están. Voy a plantear el habeas corpus y lo va tener que resolver el Tribunal Constitucional porque eso ya es un abuso. Yo no lo he visto al señor Silva nunca, a mi me contrató su esposa", indicó.