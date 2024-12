Jueces podrían ir presos hasta 12 años por no encarcelar a capturados en flagrancia por la PNP

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, cuestionó la reciente ley promulgada por el Gobierno sancionará a los jueces que no dicten prisión a aquellos detenidos en flagrancia por la policía.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el representante de la entidad señaló que se trata de un paquete de leyes antitécnicas. Además, calificó la iniciativa como "populismo jurídico".

"A los jueces que, cuando la policía les traiga un detenido supuestamente por flagrancia, no lo mete preso tendrán penas entre 8 a 12 años. Pero modifican el artículo 68 del Código Procesal Penal y dicen que el juez a solicitud del Ministerio Público podrá dictar mandato de prisión preventiva. O sea, esto es una contradicción. Por un lado está obligado a hacerlo, pero por otro lado dice que el juez podrá", declaró para Exitosa.

Por otro lado, sostuvo que si la PNP decidirá quiénes deben ir a la cárcel en vez del Poder Judicial, ya no estaríamos frente a un estado democrático. Esto debido a la Policía está adscrita al Ministerio del Interior, por tanto, en manos del Ejecutivo.

En ese sentido, resaltó que la Policía debería de ser una herramienta para la lucha contra delincuencia. Sin embargo, resaltó que siempre debe de regirse bajo la supervisión de la Fiscalía, ente titular de la acción penal.

"Si la Policía va a decidir quién va a ir preso o quién no va a ir preso, entonces esto ya no es un estado democrático porque ya no es el Poder Judicial el que finalmente decide, sino la Policía, es decir, el Ejecutivo", mencionó.