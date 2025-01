Junior Izquierdo: Abogado de capitán 'Culebra' denuncia públicamente presunto reglaje

El abogado del capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido en el ámbito policial como 'Culebra', José Mejía, denunció que su defendido estaría siendo víctima de un presunto reglaje desde hace dos semanas.

El letrado detalló que su patrocinado, quien es testigo en una investigación preliminar contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad, ha sido seguido por un hombre y una mujer en diversas circunstancias.

Mejía describió en su comunicado tres situaciones en las cuales estas personas se habrían apostado cerca de la vivienda de Izquierdo, merodeando en las inmediaciones. En la primera ocasión, una vecina notó que ambos individuos descendieron de un vehículo y luego caminaron por los alrededores.

En la segunda ocasión, la vecina observó que el mismo hombre y la misma mujer la siguieron hasta el paradero e incluso abordaron el mismo autobús de transporte público que ella minutos antes.

"La tercera vez, ese mismo hombre y esa misma mujer se acercaron a ésta vecina, preguntándole si ella vivía por allí, respondiendo ésta vecina que sí, pero que recién se había mudado a dicho lugar. Inmediatamente después le preguntaron si ella conocía a Junior Izquierdo y ella, por motivos de seguridad y dado el contexto que vive su vecino el capitán PNP 2021 Izquierdo, les respondió que no lo conoce. Después estas 2 personas se retiraron", señaló.

Según la defensa legal del policía, esta denuncia se realiza para poner en conocimiento público los hechos que podrían poner en riesgo la integridad física tanto de su cliente como la de su familia.

En una reciente entrevista, el abogado de 'Culebra', José Carlos Mejía, cuestionó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no haya comparecido a las citaciones de la Fiscalía en el marco de las investigaciones por presunto abuso de autoridad.

"La Fiscalía de la Nación lo requiere. No necesita un celular reseteado. (...) Ahora sale por la tangente, 'que mi vida personal, que me citen', pero se le citó cuatro veces y nunca fue. Es más la presidenta de la República ha acudido a declarar siendo la primera mandataria. El ministro del Interior supongo que debe estar más ocupado que la presidenta que no puede ir a las citaciones del Ministerio Público", declaró en diálogo con Karina Novoa.