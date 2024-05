'Los Waykis en la Sombra': Dina Boluarte podría haber incurrido en obstrucción a la justicia, según abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado procesalista Claudio Cajina explicó que los funcionarios públicos pueden incurrir en delitos en el pleno ejercicio de sus funciones, por lo que no descarta que la presidenta Dina Boluarte haya cometido obstrucción a la justicia tras la desactivación del Equipo Especial de la PNP que apoyaba Eficcop.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el letrado precisó que la comisión de los delitos no se da únicamente cuando los funcionarios no cumplen con sus funciones correspondientes. "Hay jueces que en el ejercicio de sus funciones son corrompidos para emitir resoluciones", señaló.

"No descartemos la posibilidad de existencia de un delito solo por estar frente a una atribución del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República. Serán las investigaciones las que nos permitan confirmar o desacreditar si es que se trato de un acto con el que se pretendía obstruir la justicia", declaró para nuestro medio.

Asimismo, el abogado señaló que es necesario investigar los presuntos ofrecimientos de Mateo Castañeda y su implicancia en el caso. En esa línea, dejó entrever que también podría tratarse de una posible "venta de humo" debido a que el referido letrado no se encuentra en la capacidad de hacer efectivas dichas ofertas.

Así, mencionó que sería necesario verificar la implicancia de la persona que sí tendría la facultad para oficializar dichos ofrecimientos. Cajina se estaría refiriendo al papel que tendría la presidenta Dina Boluarte en el supuesto ascenso de un coronel PNP a general.

"Son ofrecimientos que no dependen del Dr. Castañeda, él no está en capacidad de hacer ascender a general a un coronel. Cuando estos ofrecimientos no dependan del 'mensajero', habrá que investigar si aquella persona que sí está en capacidad de hacerlos cumplir está involucrada en estos casos. También puede tratarse de una 'venta de humo'", señaló.