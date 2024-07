Magaly Ruiz: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía de la Nación anunció este viernes 19 de julio que presentó una denuncia constitucional contra Magaly Ruiz por presunto tráfico de influencias agravado y aprovechamiento indebido del cargo.

Según el comunicado publicado por el Ministerio Público, la parlamentaria habría incitado al fiscal Richard Rojas para que influya sobre el personal del área de enriquecimiento ilícito que la investiga por el caso 'mochasueldos'.

Asimismo, la Fiscalía señala que Magaly Ruiz habría tenido que ver en la contratación de Alex Rojas, hermano del fiscal en mención, para que sea contratado como parte del personal de su despacho.

A inicios de marzo de este año, el comunicador Carlos Marina Puscán, acudió al programa dominical 'Punto Final' para denunciar a la congresista Magaly Ruiz por apropiarse de parte de su sueldo por trabajar Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia que la parlamentaria encabezaba.

Según su versión, este ganaba un total de 4,200 soles mensuales, pero la parlamentaria le exigía un total de 1,500 en efectivo. El encargado de estos cobros indebidos era su asesor principal, Jony Romero.

Aquella vez, Magaly Ruiz decidió responder ante los medios de comunicación tras ser acusada de apropiarse de los sueldos de uno de sus trabajadores. La parlamentaria no solo negó los cargos, sino que también aseguró que fue un tema de su asesor y que no tuvo nada que ver con ello.

"En conversaciones de terceros yo no me tengo que meter, absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros. Yo respondo por mi persona. Y es más vuelvo a decir. Es un chat, que yo no estoy. Ustedes preséntenme las pruebas las pruebas correspondientes", indicó en abril de este año.