Martín Vizcarra rechaza tajantemente haberse reunido con José Castillo Dibós y José Manuel Hernández

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, brindó unas declaraciones a la prensa y fue tajante con lo que expuso. El exmandatario fue claro y asegura que nunca existió una reunión entre él, José Castillo Dibós y José Manuel Hernández.

Ante cámaras respondió sobre su participación en los casos de soborno que lo involucran y respondió que para que se ejerza la justicia se deben presentar hechos y no solo dichos.

Tras las acusaciones en su contra por casos de corrupción mientras se desarrollaba su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua, el expresidente fue conciso al negar todo vínculo negativo que lo involucra. Alegó también que se aferra a los hechos para que se ejerza justicia.

"No hay ninguna solicitud mía. La Fiscalía ha hecho un peritaje de geolocalización. En ese peritaje de geolocalización se evidencia que en esa reunión en la que habla el señor Hernández, estuvo el teléfono del señor Hernández en su casa. Estuvo el celular del señor Castillo. Pero yo no estuve yo en esa reunión", señaló.

No obstante, al ser cuestionado que el peritaje solo determinaba la ubicación del su teléfono móvil; el exmandatario sostuvo que portar dicho dispositivo es fundamental en estos días. Por lo que sugería que dicha investigación probaba su inocencia.

Luego de que el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández , bajo el puesto de colaborador eficaz, confesara haber sido intermediario entre ICCGSA y Vizcarra para el pago de una coima; el acusado se mostró reacio respecto a la veracidad de dicha declaración.

"La justica se basa en hechos no en dichos. Aquí solamente es el dicho de una persona que es colaborador eficaz, que ha canjeado una condena personal en su beneficio y que no tiene ningún hecho. No hay una sola comunicación que se refiera a dinero. Él dice que recoge sobres, que nunca ha verificado que era dinero, es absolutamente claro", agregó Martín Vizcarra con respecto a lo expuesto por el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández.