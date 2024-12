Martín Vizcarra presentó en TikTok su nuevo panetón 'El Lagarto': "Vamos a darle una probadita"

06/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Desde hace un buen tiempo, Martín Vizcarra utiliza sus redes sociales para entablar un contacto más directo con sus seguidores. Y muestra de ello es una de sus recientes publicaciones, en donde el expresidente anunció, con motivo de la temporada navideña, un nuevo panetón, cuyo nombre guarda relación con un singular personaje.

Vizcarra presenta panetón 'El lagarto'

En su cuenta de TikTok, Vizcarra Cornejo compartió un video en donde se luce en su cocina acompañado de su mascota, la perrita 'Lulú'. No obstante, lo más llamativo del contexto se da en la presencia de una caja de panetón, cuya principal característica radica en el logotipo de su partido político, 'Perú Primero'.

El exmandatario explicó a sus fanáticos que, por las fiestas navideñas, había recibido este producto. Incluso, resaltó una particularidad de su panetón, puesto a que cuenta con la imagen de la 'mascota oficial' su agrupación política: un lagarto caricaturizado.

"Estamos en el mes de diciembre, mes de Navidad. ¿Se nota, no? He recibido un presente muy peculiar: panetón 'El Lagarto'. Vamos a darle una probadita" mencionó en un inicio con cierta jocosidad.

A su vez, el ex jefe de Estado resaltó cómo es que disfruta de este peculiar dulce de Noche Buena. "Y el panetón, yo lo como sacando con un pellizcón. ¿Qué te parece, Lulú? Una probadita chiquita", mencionó, dándole un poco de la masa a su mascota. Por último, Vizcarra culminó su clip deseándole un excelente mes a sus fans. "Felicidades, pasen un bonito mes de diciembre", puntualizó.

¿Por qué Vizcarra promociona a un lagarto?

Si bien el hecho podría parecer curioso, no es la primera vez que el exdignatario hace referencia al reptil en cuestión. Desde su vacancia a la Presidencia, un sector del espectro político, principalmente detractores, decidió apodarlo como 'Lagarto'; no obstante, Vizcarra no dudó en responde a este tipo de calificativos, utilizando el sobrenombre para promocionar 'Perú Primero'.

Por ello, el junio del 2023, presentó oficialmente a la mascota de su partido, que no era otra que un lagarto de peluche. "¡A ver, a ver, ya está viniendo, miren ¡Qué bonito! Una mascotita, un lagartito", refirió en aquella oportunidad. Posteriormente, destacó que sus seguidores tomaron a bien la inclusión de su mascota en la agrupación política.

Todo parece indicar que Martín Vizcarra continuará recurriendo a la figura de 'El lagarto', que, lejos de ser un apodo incómodo, le ha resultado positivo en las redes sociales. Y muestra de ello es su reciente inclusión como nombre de un nuevo panetón, el cual promocionó en su cuenta de TikTok.