Martín Vizcarra: "Siempre voy a aceptar lo que diga la justicia, nunca voy a salir de mi país"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que en caso sea condenado por el caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, aceptaría la decisión del Poder Judicial y no buscaría evadir la justicia, ello en referencia a las decisiones que tomaron otros exmandatarios al ser investigados.

Durante una entrevista en el podcast 'Ouke', el exjefe de Estado aseguró que afrontará todas las investigaciones en su contra y reiteró su inocencia de todos los cargos que se le imputan.

"Yo siempre voy a aceptar lo que diga la justicia, siempre. Uno, yo nunca voy a salir de mi país. No me voy a ir. No me voy a poner en una embajada. Yo no me voy a pegar un tir* en la cabeza. Yo voy a afrontar la justicia. Yo soy inocente, pero yo voy a afrontar la justicia, digan lo que digan", expresó.

Al ser consultado por el caso denominado 'Vacunagate', Martín Vizcarra se defendió asegurando que él nunca negó haberse vacunado, solo que no lo hizo público.

"Te lo digo claramente, ya lo he dicho. En más de una oportunidad, cuando he hablado de eso, he dicho que fue un tremendo error no hacerlo público. (...) No. Acaso, yo niego el hecho. Yo nunca he negado el hecho, por eso digo. Nunca he negado, pero nadie me ha preguntado", mencionó.