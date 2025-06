Pedro Castillo vuelve a rechazar juicio e imputación en su contra: "Es más falsa que la tesis de Patricia Benavides"

Durante la más reciente sesión de su juicio oral, el expresidente de la República, Pedro Castillo, volvió a proclamarse inocente y rechazó las imputaciones en su contra por presunto delito de rebelión, alegando que son "más falsas que la tesis de Patricia Benavides".

El exmandatario Pedro Castillo Terrones se encuentra en la mira de la justicia peruana tras el intento fallido de un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Es tras ello, que ahora se encuentra en el papel de acusado en un juicio oral por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

En ese marco, desde tempranas horas de este martes 17 de junio, desde el penal de Barbadillo, se realiza el juicio oral contra el esposo de Lilia Paredes por el presunto delito de rebelión. Al hacer uso de la palabra, el exjefe de Estado rechazó la acusación en su contra, asegurando ser víctima de una persecución política.

Pero lo más sorprendente fue cuando Pedro Castillo se pronunció sobre esa última imputación presentada por la Fiscalía. Según detalló durante la audiencia, el Ministerio Público "no ha podido demostrar hasta la actualidad los delitos de los cuales se le acusa y que, por ello, ahora buscan forzar el proceso penal".

"Una vez más la Fiscalía no puede demostrar lo que se me viene imputando. Nunca se cerró el Congreso y nunca también las demás instituciones. Ahora se quiere forzar el tipo penal como ya no pueden probar el delito de rebelión. Esta imputación, como la ve el país, es más falsa que la tesis de Patricia Benavides", expresó Castillo Terrones.