Martín Vizcarra: Poder Judicial programa audiencia de prisión preventiva contra el expresidente para el 8 de agosto

01/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para este viernes 8 de agosto, a partir de las 11:00 a. m. , la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el expresidente de la Martín Vizcarra Cornejo.

La disposición se da luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declarase fundada la apelación del Ministerio Público sobre el fallo del juez juez Víctor Alcocer que rechazó el requerimiento de seis meses de cárcel hacia el exmandatario.

Podría pisar Barbadillo

En su resolución del 25 de julio último, el Poder Judicial ordenó que se realice una nueva audiencia, y que, el mencionado magistrado sea reemplazado por otro juez. Del mismo modo, las comparecencias con restricciones dictadas al exjefe de Estado quedaron sin efecto.

Como se recuerda, las reglas de conductas impuestas al expresidente habían sido las siguientes: no concurrir a las embajadas y sedes diplomáticas, no establecer comunicación, ya sea directa o indirecta, con personas vinculadas o allegadas a representaciones diplomáticas, presentarse mensualmente al control biométrico y justificar sus actividades, cada 30 días ante la autoridad competente y no ausentarse del territorio nacional, salvo previa autorización judicial.

Tras llevarse a cabo la respectiva audiencia de apelación, desde la Fiscalía señalaron que la resolución contenía errores procesales y de valoración sobre los elementos de convicción presentados, haciendo énfasis en el peligro de fuga al que estaría expuesto Vizcarra Cornejo; mientras tanto, su defensa cuestionó las comparecencias dictadas, alegando que el exmandatario viene cumpliendo todas las disposiciones ordenadas en su contra.

Motivos para solicitar prisión preventiva

De acuerdo con la teoría fiscal expuesta, Martín Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Por esta presunto hecho ilícito, desde la Fiscalía lo responsabiliza del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor en su condición de exgobernador regional de Moquegua. Cabe señalar que, ambas compañía afirmaron haber sobornado al exmandatario mediante un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.

Para el fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra Cornejo sí está en la capacidad de interferir en las investigaciones en su contra por los constantes viajes que realiza. A manera de defensa, el exjefe de Estado argumentó que sus salidas al interior son como "simpatizante" y "ciudadano" de su partido político "Perú Primero", ya que, se encuentra inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública por 10 años.

De esta manera, otro expresidente podría estar tras las rejas, tal como ocurre con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.