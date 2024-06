Poder Judicial rechaza demanda de la SNP para pescar en Reserva Nacional de Paracas

El Poder Judicial rechazó la demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería que pretendía anular la prohibición de efectuar pesca industrial en las Áreas Naturales Protegidas y que, según especialistas, tenía el objetivo de ingresar a la Reserva Nacional de Paracas.

En la audiencia, que tuvo lugar el 23 de mayo, el SNP brindó sus argumento a favor de la pesca en estas zonas de gran diversidad biológica y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (Sernanp) en contra.

El gremio pesquero solicitaba eliminar el literal c) del artículo 6.2 de la directiva 006-2021-SERNANP-DGANP, que establece "está prohibida la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos, ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel".

Sin embargo, el procurador público especializado en Materia Constitucional, Luis Alberto Huerta, defensa del Sernanp, aseguró que el tiempo para interponer una demanda de acción popular ya había vencido puesto que dicho plazo era de 5 años.

El argumento del letrado fue estimado favorablemente por la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima.

"La parte demandante (SNP) omite tener presente que la prohibición de extracción de recursos hidrobiológicos a gran escala no se generó recién a partir de la emisión de la norma cuestionada (directiva 006-2021-SERNANP-DGANP), sino que fue en mérito al artículo 112.5 del Decreto Supremo 038-2001-AG, publicado en el diario oficial el Peruano el día 26 de junio del 2001, de tal manera que la parte demandante no puede pretender cuestionar una norma jurídica que no establece una nueva regla sino que sola se basa o reitera la misma prohibición que la contenida en el artículo 112.5 del Decreto Supremo 038-2001-AG", se lee en la resolución.