TC admite queja constitucional de Patricia Benavides por destitución: "Es un primer paso", afirma Del Castillo

El abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, Jorge del Castillo, habló de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra la Sala judicial encargada de su caso. Sin embargo, resaltó que ello no significa la reposición de la doctora, pero que esperan que el TC responda a sus demandas.

El excongresista y defensa legal de la otrora, jefa del Ministerio Público, enfatizó en lo mencionado recientemente por el letrado Aníbal Quiroga, quien lleva el caso de la exfiscal. Este enfatizó en que se habría malinterpretado la decisión, que realmente no ha resuelto el tema de fondo, sino aceptado una queja constitucional.

Del mismo modo, recalcó que la Sala Constitucional no haya concedido el agravio constitucional, pese a que la ley peruana demanda que este no sea negado. Ello acarreó una queja interpuesta por la defensa legal contra la sala, la misma que es motivo de la resolución del pasado jueves 19 del TC.

"Lo que era insólito es que la Primera Sala Constitucional no haya concedido el recurso de agravio constitucional, (...) ¿Por qué? Francamente, no me puedo explicar. Entonces se puso una queja, eso es lo que han declarado fundado ahora, están ordenando que eleven el expediente.