Minsa no ha reglamentado ley a favor de pacientes con enfermedades raras, según Bustamante: "Es una ley muerta"

El congresista Ernesto Bustamente informó que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha reglamentado la Ley - N° 31738 que permite beneficios en el tratamiento de pacientes con enfermedades huérfanas o raras. Entre las que se indican la inclusión de medicamentos de mayor acceso.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Ernesto Bustamante expuso sobre la postergación del proyecto que permitía el ingreso de los medicamentos genéricos intercambiables. En su explicación mencionó la situación actual de la Ley N° - 31738 y como actualmente no puede aplicarse.

La ley mencionada está asociada al tratamiento de pacientes con enfermedades huérfanas o raras, lo que incluye también el ingreso de medicamentos para beneficiar su tratamiento. No obstante, pese a estar en vigencia, el Minsa (Ministerio de Salud) no la ha reglamentado.

"Lo que mencionas sobre la Ley 31738 es cierto, pero no es cierto. Porque la ley ha sido promulgada, pero esa ley requiere reglamentación y el Ministerio de Salud no la ha reglamentado. Entonces, al no haberla reglamentado, pues simplemente no se puede aplicar. Así que esa ley, es una ley muerta, simplemente no existe. Y esa es una ley que permite el ingreso de productos, inclusive, de países sin alta vigilancia sanitaria y solo para enfermedades raras. Por ejemplo, un producto que provenga de la India o de China podría ingresar sin problema. Lo que simplemente no es algo que corresponde a alta vigilancia sanitaria porque esos países no tienen ese nivel de registro", explicaba el congresista Bustamante sobre la ley en cuestión.