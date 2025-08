A sus 101 años, mujer logra obtener la visa y se reunirá con su familia en Estados Unidos

Cleotilde Rodríguez tiene 101 años y, por primera vez en su vida, viajará fuera de México para abrazar a sus hijas, nietos y bisnietos que viven en Estados Unidos. Luego de décadas separada de ellos, esta mujer logró obtener su visa gracias a un programa especial y ahora cuenta los días para ese reencuentro que tanto esperó.

Cleotilde Rodríguez tiene 101 años y vive en Aguascalientes, México. Y aunque ha vivido mucho, aún le quedaba pendiente uno de sus más grandes anhelos: ver a su familia que migró a Estados Unidos hace años. Gracias al programa Reencontrando Corazones, impulsado por el gobierno de su estado, podrá hacerlo realidad.

La mujer consiguió una visa para viajar a Nuevo México, donde se reencontrará con dos de sus hijas, que partieron hace años en busca de mejores oportunidades, y que actualmente trabajan en el servicio doméstico.

Pero eso no es todo. Cleotilde Rodríguez también podrá ver a seis de sus nietos y conocer, por primera vez, a sus 15 bisnietos, algunos de los cuales solo conocía por foto o videollamada.

"Yo los extraño mucho y me hace mucha falta tenerlos ahí en mi casa", dijo con voz emocionada a Imagen Noticias. En sus palabras se nota el peso de los años, pero también la ilusión intacta. Para ella, este viaje significa mucho más que tomar un avión: es cerrar un ciclo, sanar la distancia y reencontrarse con lo que más quiere.

El viaje de Cleotilde ya tiene fecha confirmada: será el 15 de agosto. Y el momento en que recibió la visa no se quedó atrás, fue tan emocionante como el sueño que está a punto de cumplir.

"Yo sentí mi corazón, como que se me hizo muy grande de gusto", contó. Y no es para menos: sabe que, por su edad, esta podría ser la única vez que logre abrazar a todos sus familiares reunidos. "Solo Dios sabe por qué a sus 101 años cumplirá las metas que no alcanzó de joven", agregó su nuera, Martha Reyes.