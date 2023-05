ADN humano recuperado de un colgante de unos 20.000 años

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature revela cómo los científicos han logrado extraer ADN de un colgante tallado a partir de un diente de alce que se encontró en la cueva siberiana de Denisova. El colgante, que tiene unos 20.000 años de antigüedad, ha permitido a los investigadores conocer más sobre el propietario de la joya, quien resultó ser una mujer que pertenecía a un grupo humano del norte de Eurasia.

Los objetos tallados a partir de piedras, huesos y dientes son fundamentales para entender las estrategias de subsistencia, comportamiento y cultivo de los humanos del Pleistoceno. Sin embargo, resulta difícil relacionar estos objetos con un individuo en particular, a menos que se encuentren en una tumba. Para resolver este problema, el equipo de investigación utilizó una técnica no invasiva y no destructiva para extraer el ADN del colgante.

El hueso o el diente son naturalmente porosos y pueden retener el ADN del mamífero del que proceden, así como el de una colonización microbiana o de una manipulación humana, gracias a restos de sudor, sangre o saliva. Los investigadores probaron varias soluciones químicas para extraer el ADN del colgante antes de excluir las soluciones que alteraban la superficie de los especímenes. Finalmente, tomaron una solución de fosfato de sodio para bañar el colgante y lo incubaron a diferentes temperaturas. Para evitar la contaminación, el colgante fue extraído de la tierra con guantes e inmediatamente colocado en una bolsa sellada.

Las secuencias de ADN del ser humano y del alce permitieron fechar el conjunto entre 19.000 y 25.000 años. Además, los investigadores pudieron afirmar que una mujer había fabricado o manipulado el colgante. El estudio demuestra que su método debería permitir en el futuro combinar análisis culturales y genéticos para objetos fabricados a partir de huesos, siempre y cuando se apliquen sistemáticamente protocolos de excavación que minimicen los riesgos de contaminación humana.