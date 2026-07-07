Alertan deslizamientos e inundaciones en Junín ante posible escenario de lluvias intensas

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La región Junín se mantiene en alerta ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. Tras una reunión de la plataforma regional de Defensa Civil, las autoridades acordaron prepararse para el escenario más crítico: lluvias intensas que podrían generar emergencias en distintos puntos del territorio.

En entrevista con Exitosa, el subgerente regional de Defensa Civil de Junín, José Vásquez, indicó que aún no existe un panorama completamente definido sobre el impacto del fenómeno en la región, de acuerdo con los últimos reportes del ENFEN (Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño). No obstante, precisó que las decisiones se están tomando en base a escenarios proyectados y al análisis técnico disponible.

Escenarios aún no definidos

El funcionario explicó que actualmente se manejan distintos escenarios. Por un lado, se prevé la posibilidad de un déficit hídrico, similar al que afectaría al sur del país. Sin embargo, también existe la probabilidad de un escenario opuesto, con lluvias intensas, como se proyecta en el norte del Perú.

Esta variabilidad genera incertidumbre en la planificación regional, por lo que las autoridades han optado por priorizar medidas de prevención ante el peor escenario posible. En ese sentido, se busca anticipar impactos y reducir riesgos en zonas vulnerables.

Riesgo de deslizamientos e inundaciones

En ese contexto, Vásquez advirtió que un eventual exceso de lluvias podría generar deslizamientos de masa, activación de quebradas, así como inundaciones y desbordes de ríos en diversas zonas de la región.

Estos fenómenos representan un alto riesgo para la población, especialmente en sectores asentados cerca de riberas de ríos o en laderas inestables. Por ello, se ha reforzado la vigilancia y monitoreo en puntos considerados críticos.

Ante estos riesgos, se dispuso la activación de siete frentes de trabajo con maquinaria pesada, los cuales operarán de manera paralela para intervenir de forma oportuna en las zonas más vulnerables.

Intervención en zonas vulnerables

Asimismo, se realizará la limpieza y descolmatación de ríos en 75 puntos identificados dentro del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres al 2030. Estas intervenciones buscan mejorar la capacidad de conducción del agua y evitar desbordes ante un incremento del caudal.

Las autoridades también indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reducir el impacto de posibles emergencias y proteger a la población.

Finalmente, se informó que se continuará monitoreando la evolución del fenómeno El Niño, así como coordinando con las distintas instituciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales desastres naturales en la región.